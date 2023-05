Com apenas uma vitória, Ceará tem a segunda pior campanha como mandante na Série B

O Ceará sofreu mais um resultado negativo em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, 28, em duelo que marcou o retorno parcial dos torcedores ao estádio - apenas mulheres, crianças e Pessoas com Deficiência estiveram no jogo -, o Alvinegro perdeu para o Novorizontino por 3 a 0 na Arena Castelão, pela nona rodada. Com isso, o time cearense possui a segunda pior campanha como mandante da competição.

Após quatro jogos disputados em casa, o escrete preto-e-branco venceu só uma partida, contra o Tombense-MG, pela sexta rodada, e perdeu o restante. Com isso, foram três pontos somados de 12 possíveis, o que equivale ao aproveitamento de 25%. Apenas o CRB-AL possui uma campanha inferior ao time cearense no posto de mandante.

Jogos do Ceará em casa pela Série B 2023

Ceará 0 x 3 Guarani - 2ª rodada

Ceará 0 x 2 Vitória - 5ª rodada

Ceará 2 x 0 Tombense - 6ª rodada

Ceará 0 x 3 Novorizontino - 9ª rodada

A título de comparação, a campanha do Alvinegro fora de casa é a terceira melhor da competição, atrás apenas do Vitória e do próprio Novorizontino. São dez pontos somados em cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, a campanha como visitante rendeu a maior parte dos pontos da equipe na Série B e tem sido fundamental na retomada dentro do campeonato.