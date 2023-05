Ceará confirma público de 15 mil mulheres para jogo contra Novorizontino

Alvinegro jogará as três próximas partidas como mandante com público de apenas mulheres, crianças e PCD’s

O Ceará divulgou, nesta quarta-feira, 24, parcial de público feminino para o jogo contra o Novorizontino. O clube informou que 15 mil torcedoras já confirmaram presença no Castelão para o duelo válido pela Série B. O confronto acontece no domingo, 28, às 15h30min.



Para a partida, a torcida será formada apenas por mulheres, crianças e PCD’s. Para adquirir as entradas, as torcedoras podem comparecer a qualquer loja Vozão com um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal, podendo ser sabonete líquido, shampoo, condicionador ou escova de dente + creme dental. O check-in também está disponível para sócias-torcedoras.



A entrada de crianças, de até 12 anos, será permitida somente com acompanhante mulher. Os ingressos para o setor Inferior Norte já estão esgotados. Assim, o clube anunciou tickets disponíveis no setor Inferior Sul.



O Alvinegro jogará as três próximas partidas como mandante com público de apenas mulheres, crianças e PCD’s após determinação do STJD. O Vovô cumpre punição decorrente das invasões de campo na partida diante do Cuiabá, na Série A de 2022.



Antes de entrar em campo diante do time paulista, o Ceará enfrenta o Londrina no Estádio do Café, no Paraná, às 19 horas, desta quarta-feira.

Veja onde adquirir ingressos para Ceará x Novorizontino:



Loja Vozão sede (segunda à sexta-feira: 9h às 17h e sábado: 9h às 12h)



Loja Vozão Shopping Iguatemi (segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)



Loja Vozão Shopping Parangaba (segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)



Loja Vozão North Shopping Maracanaú (segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)



Loja Vozão Grand Shopping Messejana (segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)



Loja Vozão RioMar Papicu (segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)



Loja Vozão RioMar Kennedy segunda à sexta-feira: 10h às 21h e sábado: 10h às 22h)