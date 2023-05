Ceará embala nova sequência de três vitórias na temporada

A vitória do Ceará por 3 a 1 diante do Londrina desta quarta-feira, 24, pela Série B, sobe a equipe na tabela do certame nacional e também confirma o bom momento do grupo comandado pelo técnico Eduardo Barroca. Com o triunfo, o Vovô chega a uma sequência de três vitórias na temporada.

Nas últimas três rodadas pela Série B, além dos nove pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu marcou sete gols e foi vazado apenas duas vezes. Em 2023, a última vez que havia somado três vitórias de maneira consecutiva foi nos jogos finais da Copa do Nordeste, em março. Na ocasião, por final da fase de grupos até as semifinais, o Vovô bateu o Atlético-BA e o Sergipe, ambos por 3 a 1, e também venceu o Fortaleza por 3 a 2, respectivamente.

À época, a equipe conseguiu contabilizar seis jogos sem revés, sendo quatro triunfos consecutivos após dois empates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na próxima rodada, o Ceará terá a oportunidade de aumentar o número de vitórias diante de suas torcedoras. O Vovô irá receber o Novorizontino na Arena Castelão, às 15h30min do próximo domingo, 28. Mais de 15 mil torcedoras mulheres e crianças estão confirmadas para o embate. O Alvinegro joga com esse público, com restrição de entrada de torcedores, por determinação do STJD após confusão que ocorreu no jogo diante do Cuiabá, em 2022.