Londrina x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Londrina e Ceará se enfrentam hoje, 24, às 19 horas, no Estádio do Café, em Londrina (PR), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará finaliza nesta quarta-feira, 24, a sequência de dois jogos do Sul do país podendo entrar na primeira parte da tabela da Série B. Às 19 horas, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Londrina no Estádio do Café, no Paraná. A partida é válida pela oitava rodada do certame nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Londrina x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Londrina x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Londrina e Ceará

Londrina

4-3-3: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Vinicius Barata e Matheus Lucas. Téc: Edson Vieira.

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque, Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson e Willian Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.

Como Londrina e Ceará chegam para o jogo

Para o duelo, o Vovô terá importantes desfalques, no entanto. Após sentir um desconforto no adutor no aquecimento do jogo passado, o goleiro Richardvoltou a Fortaleza visando recuperação, além de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Tiago Pagnussat, com um desconforto muscular, também retornou à capital e não estará disponível para o jogo.



Além deles, o volante Willian Formiga e o Michel Macedo já ocupam o departamento médico do clube, com entorse no joelho e estiramento na coxa esquerda, respectivamente. Para o lugar de ambos, viajaram até o Paraná o goleiro Cristian e o meia Léo Rafael, ambos atletas da base do clube.



Do lado do Londrina, o técnico interino Edson Vieira terá quatro desfalques por questões médicas. Os atacantes Clayton e Júnior Dutra estão lesionados, enquanto o zagueiro Da Silva e o atacante Lucas Coelho, ainda no DM, realizam trabalho de transição. O comandante tem, no entanto, boas notícias para o jogo.Após cumprir suspensão, o volante João Paulo estará novamente disponível. Capitão da equipe, ele deve ser titular no jogo.