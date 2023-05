Escalação: como Londrina e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B

Londrina e Ceará se enfrentam hoje, 24, às 19 horas, no Estádio do Café, em Londrina (PR), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Série B 2023. Veja escalação confirmada das equipes

Londrina e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 24 de maio (24/05), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2023. A partida será disputada no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, às 19 horas(horário de Brasília). Confira abaixo escalação confirmada de cada equipe:



ESCALAÇÃO

Londrina

4-3-3: Lucas Frigeri; Léo Morais, Patrick, Gabriel e Salomão; João Paulo, Jatobá e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Vinicius Barata e Matheus Lucas. Téc: Edson Vieira.

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque, Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson e Willian Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.



