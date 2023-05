Ceará lança concurso para escolha do terceiro uniforme de 2023

Votação ocorrerá entre os dias 29 de maio e 1º de junho e o anúncio do vencedor será feito no aniversário de 109 anos do clube, no dia 2 do próximo mês

O torcedor do Ceará terá a oportunidade de deixar sua marca na história do clube. O Alvinegro lançou nesta segunda-feira, 22, concurso para a escolha do terceiro uniforme do Vovô para os times masculino e feminino da temporada 2023.



O envio dos projetos acontecerá até a sexta-feira, 26, e deverá obedecer aos padrões estabelecidos pelo regulamento do concurso. As inscrições devem ser feitas via e-mail através do endereço: naç[email protected]. O uniforme vencedor será escolhido por meio de votação da torcida.



Ao final das inscrições, a Comissão Julgadora, composta por membros da Presidência da Diretoria Executiva, Presidência do Conselho Deliberativo, Diretoria de Marketing e um representante do fabricante, escolherá os cinco uniformes (camisa, calção e meião) finalistas.



Depois da escolha dos cinco finalistas, a torcida alvinegra poderá votar no seu modelo preferido no site oficial do concurso. A votação ocorrerá entre os dias 29 de maio e 1º de junho.



Serão escolhidos dois modelos, um para cada categoria, sendo a Nação Alvinegra Masculina e a Nação Alvinegra Feminina. O anúncio do vencedor do concurso será feito no aniversário de 109 anos do clube, no dia 2 de junho.



Premiação



O torcedor que desenvolver o modelo vencedor ganhará o primeiro uniforme completo (camisa, calção e meião) desenvolvido com a arte criada por ele, um voucher no valor de R$ 500,00 para aquisição de itens oficiais do Ceará Sporting Club nas lojas Vozão. Receberá ainda um ano de adesão a um plano de sócio-torcedor, dentre as categorias disponíveis ao público, do programa Sócio Vozão.



Os outros quatro finalistas receberão um voucher de R$ 500,00 para aquisição de produtos em uma das lojas Vozão.