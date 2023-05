Com vantagem em histórico, Ceará visita Londrina para subir na tabela da Série B

Com o objetivo de se aproximar do G-4 da Série B, o Ceará visita o Londrina-PR nesta terça-feira, 24, às 19 horas, no Estádio do Café. No histórico de duelos com o clube paranaense, que é o décimo colocado da competição com dez pontos, o Alvinegro possui um retrospecto positivo.

Em nove jogos no confronto, o Vovô conquistou cinco triunfos, enquanto que o Londrina ganhou uma vez. O histórico registra ainda três igualdades. Analisando gols anotados, a vantagem também é alvinegra. São 13 tentos contra sete do adversário.

Na condição de visitante, o clube de Porangabuçu tem um histórico mais equilibrado. O time cearense soma uma vitória, três empates e uma derrota. O triunfo foi conquistado por 2 a 1 pela segunda fase da Copa do Brasil de 2018. Já o resultado negativo veio em 2017, quando o time perdeu por 3 a 2 pelo segundo turno da Segundona. Naquela temporada, o Vovô conquistou o acesso ao terminar o certame em terceiro, com 67 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará lança concurso para escolha do terceiro uniforme de 2023

Nicolas comemora momento no Ceará e projeta partida contra o Londrina

Richard e Pagnussat retornam a Fortaleza e Ceará envia dupla para jogo com o Londrina

Depois de duas vitórias, os cearenses estão em 11º lugar na classificação, com dez pontos. Um novo resultado positivo pode deixar a equipe mais perto do G-4, que dá vaga à elite. O último colocado dentro da zona de classificação é o Criciúma-SC, que foi derrotado pelo Vovô por 2 a 1 na rodada anterior e tem 14 pontos.

Ceará sobe seis posições após duas vitórias seguidas

Após conquistar duas vitórias consecutivas, o Ceará avançou seis posições na tabela da Série B, saindo da zona de rebaixamento e passando para o 11º lugar, com dez pontos.

O técnico Eduardo Barroca, que chegou ao clube com a demissão de Gustavo Morínigo, assumiu a equipe na lanterna do torneio. Em sua estreia, o time venceu o ABC-RN. Em seguida, perdeu para o Vitória-BA e empatou sem gols com a Ponte Preta-SP, voltando à zona de rebaixamento.

O triunfo contra o Tombense-MG foi o suficiente para deixar o Z-4. Ao superar o Criciúma, então vice-líder, a distância para o G-4 diminuiu. Uma nova vitória pode colocar o Alvinegro de vez na briga pelo acesso.