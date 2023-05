Richard e Pagnussat retornam a Fortaleza e Ceará envia dupla para jogo com o Londrina

O Ceará não poderá contar com o goleiro Richard e o zagueiro Tiago Pagnussat na partida da próxima quarta-feira, 24, diante do Londrina, no Estádio do Café-PR, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. Os dois atletas retornam à capital cearense ainda nesta segunda-feira, 22. O Vovô, inclusive, já escolheu os substitutos da dupla.

Richard, titular absoluto da meta do Ceará, sentiu um desconforto no adutor durante o aquecimento da vitória por 2 a 1 diante do Criciúma. Além disso, o goleiro ainda levou o terceiro cartão amarelo, mesmo no banco de reservas, na partida deste domingo, 21, e está suspenso, excluindo assim qualquer possibilidade de entrar em campo perante o Londrina.

O zagueiro Tiago Pagnussat também sentiu um desconforto muscular, mas na panturrilha. Por isso, ele também retornou à capital cearense e fica de fora do duelo de quarta-feira, 24, marcado para às 19 horas.

Portanto, para ocupar o lugar da dupla, o Alvinegro de Porangabuçu decidiu enviar o goleiro Cristian e o meio-campista Léo Rafael, ambos oriundos da base do clube. Eles irão viajar na noite desta segunda-feira, 22, para se juntar ao restante da delegação do Ceará.