Richard recebe cartão no banco de reservas e desfalca Ceará contra o Londrina

Neste domingo, 21, o goleiro Richard, do Ceará, foi advertido com um cartão amarelo diante do Criciúma mesmo estando no banco de reservas. Com isso, o camisa 1 do Vovô completou a série de cartões e não poderá enfrentar o Londrina, na próxima quarta-feira, 24.

Geralmente, o arqueiro é titular do time alvinegro, mas sentiu um desconforto no adutor da coxa ainda no aquecimento e ficou sem condição de jogo. Bruno Ferreira, portanto, assumiu a posição e Richard ficou no banco de reservas.

E, mesmo estando de fora das quatro linhas, o camisa 1 recebeu cartão amarelo apresentado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio aos 11 minutos da segunda etapa. Essa é a terceira advertência dele na Série B. Anteriormente, havia recebido cartão contra ABC e Tombense-MG.

Com isso, Richard cumprirá suspensão automática e é desfalque certo para o jogo contra o Londrina, na próxima quarta-feira, 24, às 19 horas, no Estádio do Café. A expectativa é que Bruno Ferreira seja mantido entre os titulares, principalmente após uma boa atuação na vitória diante do Criciúma.