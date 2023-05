Ceará perde para o Real Ariquemes e é rebaixado no Brasileirão Feminino

Meninas do Vozão amargam queda com três rodadas de antecedência. Time perdeu todos os jogos que disputou no certame

O Ceará sofreu mais um revés no Campeonato Brasileiro Feminino neste sábado, 20. Jogando fora de casa, as Meninas do Vozão foram superadas pelo Real Ariquemes por 2 a 0. Com o resultado, o time está matematicamente rebaixado para a Série A2 de 2024.

A derrota marca a queda de divisão com três rodadas de antecedência. A equipe alvinegra perdeu todas as 12 partidas que disputou pela competição nacional. Além disso, sofreu 65 gols e marcou apenas quatro.

O jogo

Disputado no estádio Gentil Valério, o duelo foi marcado por grande insistência por parte do Ceará. A primeira etapa teve domínio alvinegro com boas chances criadas, mas sem efetividade.

No segundo tempo, com o placar ainda zerado, as Meninas do Vozão não conseguiram segurar o time da casa. O Real Ariquemes aproveitou as chances que teve e abriu 2 a 0, rebaixando a equipe de Porangabuçu.

Antes de encerrar sua participação na elite do futebol feminino, o Ceará ainda enfrenta Santos, Internacional e Atlético-MG.