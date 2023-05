Virose faz Pulga desfalcar Ceará contra Criciúma; veja quem mais está fora

Além da questão com a própria saúde, Pulga também dá assistência à filha de quatro meses, que também está com quadro gripal. Outros três atletas estão em recuperação

O atacante Erick Pulga não viajou com a delegação do Ceará para Santa Catarina nesta sexta-feira, 19, e vai desfalcar o Vovô diante do Criciúma, domingo, 21, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro. O atleta está acometido de uma virose.

Pulga também dá assistência à filha de quatro meses, que também está com quadro gripal. A comissão técnica decidiu, portanto, deixar o camisa 16 em Fortaleza. Já a diretoria do Ceará disponibilizou o corpo médico do clube para ajudar na recuperação de ambos.

Além de Pulga, o Alvinegro também tem como desfalques o lateral-esquerdo William Formiga, que está com uma lesão ligamentar no joelho esquerdo; o lateral-direito Michel Macedo, com estiramento muscular na coxa esquerda; e o volante Zé Ricardo, que ainda não estreou, cumpre protocolo pós-cirúrgico (operou o quinto metatarso do pé esquerdo).

Por opção, outros seis atletas não foram relacionados e também estão fora do duelo contra o Tigre. São eles: Aguilar, Pedrinho, Pedro Lucas, Pulga, Léo Rafael e Álvaro.

Criciúma e Ceará se enfrentam no estádio Heriberto Hulse, a partir das 15h30min de domingo.