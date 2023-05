Com Luiz Otávio e Arthur Rezende, Ceará embarca para enfrentar o Criciúma

Com dois retornos, o elenco alvinegro embarcou para o próximo compromisso da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará já está a caminho do próximo compromisso do clube na Série B do Campeonato Brasileiro, que será contra o Criciúma-SC, no próximo domingo, 21, às 15h30min, no Estádio Heriberto Hülse-SC. A delegação alvinegra embarcou no aeroporto de Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira, 19, com o retorno de dois importantes atletas: Luiz Otávio e Arthur Rezende.

O zagueiro ficou de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no último sábado, 13, devido a um quadro de virose. Rezende, por sua vez, estava no departamento médico desde o dia 9 de maio, quando sofreu um trauma no joelho esquerdo durante um treinamento. A dupla foi colocada à disposição da comissão técnica já durante a semana e será opção para o duelo da sétima rodada.

Por outro lado, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com outros três atletas: Willian Formiga, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo; Michel Macedo, que sofreu estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda; e Zé Ricardo, que ainda está no início do processo de transição física após cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo.

Além dos lesionados, o Ceará não relacionou os atacantes Pedrinho, Erick Pulga e Álvaro, além dos meias Pedro Lucas e Léo Rafael. O goleiro Alfredo Aguilar também ficou de fora.

A chegada do elenco do Vovô em Santa Catarina está prevista para às 18h05min desta sexta-feira, 19. Antes de desembarcar em Florianópolis, capital catarinense, o Ceará fará uma escala em São Paulo. Apenas na tarde deste sábado, 20, às 13 horas, a delegação cearense irá para Criciúma, local do jogo de domingo.

Goleiros: André Luiz, Richard e Bruno Ferreira

André Luiz, Richard e Bruno Ferreira Defensores: Warley, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Luiz Otávio e Danilo Barcelos

Warley, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Gabriel Lacerda, David Ricardo, Luiz Otávio e Danilo Barcelos Meio-campistas: Chay, Guilherme Castilho, Maranhão, Richardson, Caíque, Jean Carlos e Arthur Rezende

Chay, Guilherme Castilho, Maranhão, Richardson, Caíque, Jean Carlos e Arthur Rezende Atacantes: Luvannor, VG, Nicolas, Janderson, Erick e Hygor Cléber

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.