Criciúma terá quatro desfalques para enfrentar o Ceará

Equipes se enfrentam no próximo domingo, 21, às 15h30min, no estádio Heriberto Hülse, pela sétima rodada da Série B

O Criciúma estará desfalcado para encarar o Ceará. Para o duelo diante do Vovô, o Tigre terá quatro baixas confirmadas. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 21, às 15h30min, no Estádio Heriberto Hülse, pela sétima rodada da Série B.



O time catarinense entrará em campo sem quatro de seus jogadores titulares. O lateral-direito Cristovam e o volante Rômulo completaram a série de três cartões amarelos na partida diante do Vila Nova na última sexta-feira, 12. Além dos dois, o zagueiro Rodrigo e o atacante Éder foram expulsos no empate sem gols contra o time goiano e estão fora do duelo contra o Alvinegro.



Para o embate, o técnico Cláudio Tencati terá Claudinho e Jonathan como opções na lateral. No setor de meio de campo, Crystopher ou Miquéias são os favoritos. Matheus Mancini ou Rayan devem atuar na zaga, enquanto o atacante Fabinho deve ser escolhido para fazer dupla com Vizeu, ex-Ceará.



Início do Criciúma na Série B



O Criciúma começou a Série B do Brasileirão em alta. Invicto, o time catarinense é o vice-líder da competição com 14 pontos. Em seis jogos, o Tigre soma quatro vitórias e dois empates.