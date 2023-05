Ceará leva vantagem em histórico contra o Criciúma, próximo adversário na Série B

O Vovô venceu três dos últimos quatro jogos entre as equipes e possui vantagem no retrospecto geral do confronto

Adversários no próximo domingo, 21, Criciúma e Ceará possuem um histórico equilibrado de confrontos. Entretanto, o time cearense leva uma pequena vantagem no retrospecto e buscará manter isso para conquistar três pontos importantes na Série B do Brasileiro. O duelo terá como palco o Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 15h30min.

Em toda a história do confronto, catarinenses e cearenses já se enfrentaram 21 vezes. O Alvinegro de Porangabuçu venceu oito partidas, enquanto o Tigre triunfou em seis oportunidades. Nos jogos restantes, seis empates.

A última derrota do escrete preto-e-branco para o time catarinense aconteceu em outubro de 2015, na Série B, pelo placar de 3 a 0. Desde então, os clubes se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do Vovô e um empate.

O último embate entre as equipes aconteceu apenas em 2017, também pela Série B. Na ocasião, Criciúma e Ceará empataram em 1 a 1 no Heriberto Hülse. Os gols foram marcados por Richardson (contra) e Lima, para o Vovô.

Levando em consideração apenas jogos realizados na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o número de enfrentamentos é 18. Neste recorte, o equilíbrio é predominante: seis vitórias para cada time e seis empates.

