Ceará anuncia saída de Paulo César Gusmão do cargo de coordenador técnico

O Ceará anunciou a saída do coordenador técnico Paulo César Gusmão nesta terça-feira, 16. Em comunicado emitido pela assessoria, o clube agradeceu ao profissional pelos serviços prestados durante sua passagem por Porangabuçu.

Ainda de acordo com o Vovô, a decisão do desligamento foi tomada pela própria diretoria. No momento, o Ceará não buscará um novo nome para a função.

Confira o comunicado:

"O Ceará S.C informa que a diretoria optou pelo desligamento do coordenador técnico Paulo César Gusmão. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória. No momento, o Ceará não buscará um novo nome para a função."

Passagem pelo Vovô

Anunciado para o cargo no fim de outubro, após saída de Armando Desessards, PC Gusmão encerra seu ciclo após sua quarta passagem pelo Ceará Sporting Club. O profissional chega ao Porangabuçu depois de experiências como dirigente no Vasco da Gama e no Londrina.

PC Gusmão acumula três passagens pelo Vovô na função de treinador. Em 2009, assumiu o time no meio da Série B e levou o time à elite do futebol nacional do ano seguinte. Ele ainda treinou a equipe em 2012 e em 2014. Como Coordenador Técnico, PC esteve na comissão técnica do Ceará nos quatro últimos jogos do Brasileirão 2022. Além disso, trabalhou na formação do elenco para a temporada de 2023.