Erick se destaca em números ofensivos na Série B entre atletas do Ceará

O camisa 11 do Vovô mantém status de titular absoluto da equipe de Eduardo Barroca e lidera alguns quesitos do ataque

Destaque do Ceará no começo da temporada de 2023, o atacante Erick segue sendo importante para o time também na Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 do alvinegro lidera alguns quesitos ofensivos da equipe dentro da competição nacional e mantém o status de titular absoluto.

Erick participou de cinco dos seis jogos do Alvinegro de Porangabuçu na competição, sendo todos eles como titular, e marcou um gol - feito na vitória por 2 a 0 sobre a Tombense, no último sábado, 13. O ponta lidera três fundamentos dentro da equipe: finalizações certas (4), cruzamentos certos (7) e dribles certos (3).

Sobre o assunto Avaí anuncia a contratação do técnico Gustavo Morínigo, ex-Ceará

Citado em investigação de apostas, Nino Paraíba, ex-Ceará, é dispensado do América-MG

Ceará é o terceiro time que mais cometeu faltas e recebeu cartões amarelos na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem mais se aproxima do camisa 11 no quesito finalizações corretas são Janderson, Nicolas e Vitor Gabriel, que também são atacantes e acertaram o gol três vezes cada. Com relação a cruzamentos certos, o meia Jean Carlos vem logo na sequência, com quatro.

Por fim, no quesito dribles certos, o ponta direita do Vovô divide a liderança com Janderson. Cada um acertou três. A diferença é que Erick não errou nenhuma finta, até o momento, dentro da competição nacional, enquanto o companheiro teve uma falha neste quesito.