Avaí anuncia a contratação do técnico Gustavo Morínigo, ex-Ceará

Treinador paraguaio deixou o Alvinegro do Porangabuçu em abril deste ano após resultados negativos na Série B do Brasileirão

O Avaí anunciou nesta segunda-feira, 15, o paraguaio Gustavo Morínigo como novo técnico da equipe. O ex-treinador do Ceará chega ao time catarinense junto do auxiliar técnico Diosnel Burgos e do preparador físico Martín Paolorosso, visando disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O comandante será apresentado no Estádio da Ressacada, nesta terça-feira, 16.

O clube do Porangabuçu demitiu o treinador no dia 24 de abril depois de duas derrotas consecutivas na Segundona. O paraguaio deixou o Vovô com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 24 jogos. Com ele, além do vice-campeonato cearense, o escrete preto-e-branco chegou até a final da Copa do Nordeste, competição em que se sagrou campeão após sua saída.



O treinador chega ao Avaí para substituir Alex, demitido após início de temporada ruim. Em 2023, o time catarinense caiu para o Criciúma no estadual, foi eliminado pelo Retrô na primeira fase da Copa do Brasil e atualmente ocupa a 14ª colocação da Série B, com duas vitórias e quatro derrotas.

Com passagens por Nacional, Cerro Porteño, Libertad e seleção paraguaia sub-20, Gustavo fez seus últimos dois trabalhos no Brasil. Em 2021 e 2022 comandou o Coritiba e garantiu a volta do time à elite do futebol brasileiro. Na reta final de 2022, chegou ao Ceará, mas acabou sendo demitido após sequência negativa.

O treinador terá quatro dias para conhecer e preparar o time para a partida contra o Atlético-GO, nesta sexta-feira, às 21h30min, no Estádio Antônio Accioly, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão.

Início de temporada positivo no Ceará

Sob o comando de Morínigo, o clube do Porangabuçu teve um início de temporada positivo. Venceu os três primeiros Clássicos-Rei da temporada e eliminou o rival Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Tanto no Campeonato Cearense quanto na competição regional, o Vovô encerrou a fase de grupos líder da sua chave.

Com Gazeta Esportiva