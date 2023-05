Ceará é o terceiro time que mais cometeu faltas e recebeu cartões amarelos na Série B

O Ceará é o terceiro time mais faltoso da Série B do Brasileirão. Em seis jogos na competição, o time cometeu 117 faltas. A equipe comandada por Barroca também é a terceira que mais foi advertida com amarelos no certame. No total, foram 22 cartões aplicados ao Vovô, mesmo número da Ponte Preta. Os dados são do site de estatísticas FootStats, que contabiliza também os cartões recebidos pela comissão técnica.



O Alvinegro do Porangabuçu recebeu cartões amarelos em todas as partidas disputadas: Ituano (1), Guarani (2), ABC (9), Ponte Preta (3), Vitória (3) e Tombense (3). À frente do Vovô, aparecem Novorizontino e Chapecoense, com 26 e 24, respectivamente.



Sobre o assunto Ceará volta a ter meio de semana livre depois de cinco jogos

"Tenho muita convicção", diz Barroca sobre trabalho desenvolvido no Ceará

Ceará conquista primeira vitória como mandante na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre os jogadores mais vezes advertidos estão: Willian Formiga, Nicolas, Willian Maranhão, Richard, Gabriel Lacerda, Warley, todos com dois cada. Guilherme Castilho, Janderson, Vitor Gabriel, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Danilo Barcelos, Arthur Rezende, Richardson e Michel Macedo levaram um amarelo. O camisa 3 recebeu ainda um vermelho contra o Guarani.



O treinador de goleiros Martin Miguel Paolorosso também recebeu um cartão amarelo contra o Ituano, pela primeira rodada da Série B. De acordo com a súmula da partida, o integrante da comissão de Morínigo foi advertido por “conduta antidesportiva, discutir com seu adversário na área técnica”.



Veja jogadores do Ceará que receberam cartão amarelo:



Willian Formiga: 2 cartões amarelos em 2 jogos



Nicolas: 2 cartões amarelos em 5 jogos



Willian Maranhão: 2 cartões amarelos em 4 jogos



Richard: 2 cartões amarelos em 6 jogos



Gabriel Lacerda: 2 cartões amarelos em 2 jogos



Warley: 2 cartões amarelos em 6 jogos



Guilherme Castilho: 1 cartão amarelo em 6 jogos



Janderson: 1 cartão amarelo em 6 jogos



Vitor Gabriel: 1 cartão amarelo em 3 jogos



Tiago Pagnussat: 1 cartão amarelo em 5 jogos



Luiz Otávio: 1 cartão amarelo em 4 jogos



Danilo Barcelos: 1 cartão amarelo em 5 jogos



Arthur Rezende: 1 cartão amarelo em 2 jogos



Richardson: 1 cartão amarelo em 6 jogos



Michel Macedo: 1 cartão amarelo em 3 jogos



Martin Miguel Paolorosso (treinador de goleiros): 1 cartão

Confira o número de cartões amarelos de cada time na Série B:



Novorizontino: 26



Chapecoense: 24



Ponte Preta: 22



Ceará: 22



Juventude: 21



Guarani: 21



Avaí: 21



Sampaio Corrêa: 21



Mirassol: 20



CRB: 19



Ituano: 18



ABC: 16



Criciúma: 16



Tombense: 16



Vila nova: 15



Atlético-GO: 15



Vitória: 14



Botafogo-SP: 13



Londrina: 12



Sport: 4



Vale destacar que os cartões amarelos podem servir como critério de desempate ao final da competição.