Ceará enfrenta Tombense pela terceira vez na história

Depois de entrar na zona de rebaixamento da Série B após a derrota para o Vitória-BA por 2 a 0, na última quarta-feira, o Ceará se prepara para receber o Tombense-MG. A partida ocorrerá no sábado, 13, às 18h15, no Estádio Presidente Vargas. Será apenas o terceiro duelo entre as equipes e o primeiro pela segunda divisão.

Os confrontos anteriores ocorreram em 2022, sendo válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Vovô visitou o clube mineiro e venceu por 2 a 0, com dois tentos do meio-campista Vina, hoje no Grêmio-RS.

Na volta, o time de Porangabuçu classificou-se ao triunfar novamente por 2 a 0, com gols do meio-campista Lima, agora no Fluminense, e do lateral Nino Paraíba, que está afastado no América-MG por suposto envolvimento com esquemas de apostas.

Uma vitória pode ser crucial para que o Ceará suba posições na tabela. Atualmente, a equipe está em 17º lugar, com quatro pontos. São seis pontos de distância para o Vila Nova-GO, primeiro clube do G4. O Tombense, adversário deste sábado, ocupa a 15ª posição, com a mesma pontuação conquistada pelo Vovô.