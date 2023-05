Ceará terá apenas dois dias de treinos para a partida contra Tombense na Série B

Com pouco tempo de descanso, Vovô busca reabilitação na competição para sair da zona de rebaixamento. Jogo será no sábado, 13, às 18h15min, no Presidente Vargas

Depois da derrota para o Vitória-BA por 2 a 0, na última quarta-feira, 10, o Ceará terá apenas dois dias de intervalo antes do duelo contra o Tombense-MG, válido pela sexta rodada da Série B. Atualmente, o Alvinegro ocupa a zona de rebaixamento do torneio, em 17º lugar, com quatro pontos.

O jogo contra o Tombense, 15º colocado, será o primeiro entre as equipes na história da Série B. Uma vitória é essencial para o Alvinegro se afastar do Z-4 e tentar se aproximar do G4. A distância para o Vila Nova-GO, quarto colocado, é de seis pontos. O clube goiano tem uma partida a menos.

Os treinos visando o duelo ocorrerão nesta quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12, pela tarde, em Porangabuçu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ainda sem vencer em casa na Série B, Ceará busca quebrar jejum contra Tombense

Ceará tem seu segundo pior início de Série B na era dos pontos corridos

Barroca diz que Ceará teve o domínio da bola, mas faltou efetividade contra o Vitória

Os laterais Formiga e Michel Macedo estão machucados e podem seguir como desfalques, em razão do pouco tempo para recuperação. O primeiro tem lesão no ligamento do joelho esquerdo, enquanto que o segundo tem estiramento muscular na coxa esquerda. O meio-campista Arthur Rezende está na fase de fisioterapia após trauma no joelho esquerdo, que ocorreu em treino.

Além deles, o zagueiro Tiago Pagnussat recebeu atendimento após o confronto com o Vitória, por desgaste físico, deixando o estádio com bolsas de gelo nas duas panturrilhas.

Sem muitos dias para ajustes, o técnico Eduardo Barroca destacou o domínio alvinegro na derrota para o clube baiano e afirmou que faltou efetividade. “Vamos pegar esse jogo e tirar de exemplo. Ver o que fizemos de bom e ver o que não foi tão bom para corrigir nos próximos jogos”, disse.

Depois do embate no Presidente Vargas, o compromisso seguinte será somente no dia 21, quando o Vovô visitará o Criciúma-SC. O Ceará soma 28 partidas no ano de 2023, com 15 vitórias, seis empates e sete derrotas. São 50 gols marcados e 33 sofridos.

Ceará busca primeiros pontos em casa

Após o revés para o Vitória por 2 a 0, o Ceará chegou ao seu segundo jogo como mandante na Série B e segue sem pontuar em casa. Além disso, ainda não marcou gols sob seu domínio. O revés anterior foi para o Guarani-SP, por 3 a 0, pela segunda rodada.

A nova chance de triunfar em solo cearense será no sábado, 13, às 18h15, contra o Tombense. Os únicos confrontos entre os times ocorreram na terceira fase da Copa do Brasil de 2022, quando o clube de Porangabuçu venceu ambas as partidas por 2 a 0.

Este será o último duelo do Alvinegro sem a presença da torcida. A punição foi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em virtude da invasão de torcedores no embate contra o Cuiabá, pela Série A de 2022. Após este compromisso, os três jogos seguintes do Vovô em casa contarão com a presença apenas de mulheres e crianças.