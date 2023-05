Ainda sem vencer em casa na Série B, Ceará busca quebrar jejum contra Tombense

Após perder para o Vitória-BA por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, na última quarta-feira, 10, em partida atrasada da quarta rodada da Série B, o Ceará chegou a duas derrotas em dois jogos como mandante na competição.

O clube ainda não pontuou atuando em seus domínios e também não marcou gols. O revés anterior ocorreu na segunda rodada, quando o Alvinegro foi derrotado pelo Guarani-SP por 3 a 0. Atualmente, o Ceará está na 17ª colocação.

A nova chance de conquistar pontos em solo cearense virá no próximo sábado, 13, às 18h15min, contra o Tombense. O confronto, que também ocorrerá no PV, será o primeiro embate entre as equipes pela Segundona. Na história, os dois únicos jogos contra o adversário foram pela terceira fase da Copa do Brasil de 2022. O Ceará avançou ao vencer ambas as partidas por 2 a 0.

O Tombense, que é o 15º colocado na tabela da Série B, fez dois jogos como visitante e saiu derrotado nas duas ocasiões. O primeiro revés ocorreu na estreia, quando o clube perdeu para o Criciúma-SC por 2 a 0. Além disso, o time foi superado pelo Sport-PE por 3 a 2, na última rodada.

O duelo será o último jogo do Ceará com portões fechados, sem presença da torcida. A punição, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ocorreu em razão da invasão de torcedores na partida contra o Cuiabá, pela Série A de 2022. Depois disso, os três confrontos seguintes do Vovô em casa terão presença apenas de mulheres e crianças.

Ceará tem segundo pior início na Série B por pontos corridos

Com quatro pontos conquistados em cinco jogos, o Ceará amarga seu segundo pior início na Série B desde que a competição adotou seu formato atual, em 2006. Com uma vitória, um empate e três derrotas, foram somados quatro de 15 pontos possíveis.

O único começo pior ocorreu em 2009, quando o Alvinegro anotou dois pontos em cinco rodadas. Apesar disso, o clube conquistou o acesso naquela edição do torneio, terminando a competição em terceiro lugar, com 68 pontos.

Em outras duas ocasiões, a equipe de Porangabuçu teve campanhas parecidas com a atual. Em 2012 e 2015, também foram somados quatro pontos em cinco jogos, mas o saldo de gols era melhor: menos 3 e menos 2, respectivamente, contra menos 6 deste ano.