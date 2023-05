Lesionado, Arthur Rezende desfalca o Ceará contra o Vitória

Além do volante, os laterais Willian Formiga e Michel Macedo também não estarão à disposição de Eduardo Barroca para o confronto diante do Leão baiano

Momentos antes do início do importante confronto contra o Vitória nesta quarta-feira, 10, pela Série B, o departamento médico do Ceará atualizou a situação dos atletas que serão desfalques por motivos clínicos. Além dos laterais Willian Formiga e Michel Macedo, o treinador Eduardo Barroca também não terá o volante Arthur Rezende à disposição.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Alvinegro de Porangabuçu, Arthur Rezende sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o treinamento da última terça-feira, 9, e está em tratamento fisioterápico. O clube não informou o tempo de recuperação do atleta.

Já Willian Formiga segue se recuperando de uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo sofrida na final da Copa do Nordeste contra o Sport. Michel Macedo, com estiramento muscular na posterior da coxa esquerda, é outro sem condições de jogo.

Ceará e Vitória se enfrentam logo mais, às 19 horas, no Presidente Vargas, em duelo atrasado válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.