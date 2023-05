CBF define arbitragem para partida entre Ceará e Vitória, pela Série B

Trio de árbitros do quadro do Rio de Janeiro está escalado para comandar o duelo entre os times nordestinos, marcado para a noite desta quarta-feira, 10

Ceará e Vitória cumprirão o jogo atrasado da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira, 10, no Estádio Presidente Vargas-CE, a partir das 19 horas. Portanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem para o confronto.

O árbitro Bruno Mota Correia, do quadro do Rio de Janeiro, foi designado para comandar o confronto entre os times nordestinos. Michael Correia e Daniel do Espírito Santo estão escalados para o posto de assistente, enquanto o VAR fica sob comando de Charly Wendy Straub, do quadro FIFA.

Veja a escala completa:

Árbitro: Bruno Mota Correia - RJ

Árbitro Assistente 1: Michael Correia - RJ

Árbitro Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro - RJ

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior - CE

Assessor: Marcio Eustaquio Sousa Santiago - MG

VAR: Charly Wendy Straub Deretti - FIFA

AVAR: Helton Nunes - SC

Observador de VAR: Erich Bartolomeu Antas - PE

Após conquistar quatro pontos em dois jogos seguidos fora de casa na Série B - havia sido derrotado nos dois primeiros jogos - o Ceará passa por uma fase de recuperação na competição. Por isso, o duelo diante do Vitória-BA, marcado para a próxima quarta-feira, 10, no Castelão, às 19 horas, é de grande valia, já que o Vovô poderá dar um longo salto na tabela em caso de triunfo. A partida ainda é válida pela quarta rodada da competição e foi adiada em função das finais da Copa do Nordeste, quando o Alvinegro foi campeão.

Levando em consideração as equipes que já realizaram cinco jogos, ou seja, não possuem jogos pendentes na Série B, o Alvinegro de Porangabuçu ganhará cinco posições de forma efetiva, caso supere o Vitória. Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Chapecoense, Avaí e Ituano são os times que podem ser ultrapassados pelo Ceará após o jogo de quarta-feira.