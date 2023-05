Ceará perde para o Real Brasília e segue sem pontuar no Brasileirão Feminino

O Ceará sofreu nova derrota no Brasileirão Feminino neste domingo, 7. Jogando no Centro-Oeste do país, as meninas do Vozão foram superadas pelo Real Brasília por 2 a 1. O gol alvinegro foi marcado por Rebeca.

Com o resultado negativo, a equipe de Porangabuçu segue sem pontuar no principal torneio de futebol feminino do Brasil. Em dez jogos, o time sofreu 61 gols e, por isso, é lanterna na tabela de classificação.



O jogo

A primeira etapa da partida foi marcada por poucas ocasiões de perigo para os dois times. E por isso, o placar ficou zerado no intervalo. Na segunda etapa, porém, o Ceará se impôs e, em cobrança de falta aos 13 minutos, Rebeca surpreendeu a goleira do Real Brasília, abrindo o placar para o Alvinegro.

Depois, as Meninas do Vozão não conseguiram suportar o ímpeto do Real Brasília, que conseguiu a virada com dois gols de Maria Dias.

Na próxima rodada, o time alvinegro encara o Avaí Kindermann. A partida será realizada no próximo domingo, 14, na Cidade Vozão, em Itaitinga.