"Existiam vaidades, ciumeiras", revela Robinson de Castro sobre elenco do Ceará em 2022

Ex-presidente do Vovô concedeu entrevista exclusiva ao programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 6

Ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro concedeu entrevista exclusiva ao programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 6. Na oportunidade, o ex-mandatário afirmou que existiam "vaidades" no plantel alvinegro de 2022 e citou momentos curiosos entre os jogadores.



"Eu não quero falar de nomes. Prefiro o tempo passar um pouco mais. Existiam vaidades, ciumeiras. Existiam situações que jogador não dava a bola para jogador porque tinha 'richa', tinha vaidade. Ou então jogador não marcava porque o outro não estava marcando", revelou.



Em 2022, o Vovô acumulou eliminações e campanhas vexatórias dentro de campo. Ao longo da temporada, a equipe foi desclassificada de forma precoce do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. E, para piorar, ainda foi rebaixada no Campeonato Brasileiro.

Jogadores "à vontade"

Ainda na entrevista, Robinson afirmou que a torcida, de certa forma, protegia o plantel e que isso fez com que os jogadores ficassem “à vontade”.



“Existia, de certa forma, uma proteção da torcida com o elenco e tudo que acontecia era culpa da diretoria, e com isso os jogadores ficavam à vontade. A cobrança vinha pra cima da gente. Não se cobrava os atletas, e sim os gestores. Então ficamos um pouco sem essa ajuda, sem esse apoio, e acabamos sofrendo essas coisas, que prejudicaram o clube. Na minha visão, a gente poderia ter tido um ano ruim, mas permanecido na Série A se tivéssemos, nas últimas rodadas, um pouco mais de paz, tranquilidade e apoio”, contou.