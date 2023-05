Robinson explica contratações de Lucho e Marquinhos Santos: "Eu atendi uma campanha da torcida"

De acordo com o ex-presidente do Vovô, Lucho não foi um problema e a contratação de Marquinhos Santos aconteceu após uma "campanha" da torcida nas redes sociais

As constantes trocas de treinadores marcaram a última temporada do Ceará de forma negativa. Na ocasião, Robinson de Castro era o presidente do clube e esteve à frente das negociações, onde duas delas foram pauta durante a entrevista exclusiva que o ex-mandatário deu ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN.

A primeira que Robinson explicou foi a de Lucho González, que naquele momento nunca tinha sido treinador principal de um time de futebol, somente auxiliar ou interino. Segundo o ex-presidente do Vovô, a contratação do argentino não foi um problema.

“O Lucho, depois do primeiro jogo, ficou todo mundo elogiando. Fizemos um jogo contra o Flamengo absurdo, maravilhoso. Ficou todo mundo elogiando, falando de esquema tático. Futebol é assim, depois que os resultados não acontecem, ficam criticando. Não acho que o problema foi o Lucho. Todos os treinadores que passaram por aqui, tiveram dificuldade. O único que conseguiu entregar mais coisas foi o Dorival, onde fizemos uma campanha histórica na Sul-Americana. Talvez a melhor campanha de um clube na história da Sul-Americana”, disse.

Em seguida, Robinson comentou sobre a chegada de Marquinhos Santos, responsável por substituir Dorival Júnior, que havia deixado o Alvinegro para assumir o Flamengo. De acordo com ele, a ideia naquele momento era trazer Enderson, mas uma “campanha” da torcida do Ceará pela vinda de Marquinhos o fez mudar de ideia.

“Infelizmente o Dorival saiu, uma troca que a gente não desejou. E ali para frente ficou tudo mais difícil, repor treinador não é uma coisa fácil. Marquinhos Santos quando veio, eu atendi uma campanha da torcida para trazer o Marquinhos. A torcida fez uma campanha em rede social para trazer o Marquinhos. Eu iria trazer o Enderson, mas aqui é injustiçado, pegaram no pé dele. Então trouxe o que a torcida quer. Aí acontece, quando você traz o que o torcedor quer e não dá certo, você ainda apanha e ficam te questionando”, contou.