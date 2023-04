ABC x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

ABC e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 30 de abril (30/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os dois Alvinegros largaram com duas derrotas na Segunda Divisão - o time potiguar leva vantagem no saldo de gols, por isso está uma posição acima. Em Porangabuçu, os tropeços contra Ituano-SP (2 a 0) e Guarani-SP (3 a 0), somados ao modelo de jogo, levaram à demissão do treinador paraguaio Gustavo Morínigo na segunda-feira, 24.



Na estreia de Eduardo Barroca, a baixa na estreia será o experiente zagueiro Tiago Pagnussat, expulso na partida contra o Bugre. O posto na defesa ao lado de Luiz Otávio deverá ser ocupado por Gabriel Lacerda

O time potiguar, por sua vez, também quer conquistar a primeira vitória na Segundona. Nos primeiros dois jogos, o Elefante perdeu para para Londrina e Vitória. O técnico Fernando Marchiori poupou boa parte dos titulares no empate com o Grêmio, na última quinta-feira, 27, pela Copa do Brasil. Contra o Ceará, a baixa será o atacante Felipe Garcia, suspenso pela expulsão contra o Rubro-Negro baiano.. (Com Gazeta Esportiva)



ABC x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - ABC x Ceará

ABC

4-4-2: Simão, Alemão (Gedeilson), Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel, Léo Ceará e Todinho (Raphael Luz); Fábio Lima e Maycon Douglas. Téc: Fernando Marchiori

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Lacerda, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Eduardo Barroca

Quando será ABC x Ceará

Hoje, domingo, 30 de abril (30/04), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será ABC x Ceará

Estádio Frasqueirão, em Natal (RN)



