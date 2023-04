Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 30 de abril (30/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes vêm de vitórias no meio de semana no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Fora das finais do Estadual, o Alvinegro engatou uma sequência de 11 jogos sem perder e aparece em segundo lugar na classificação do Brasileiro, com 100% de aproveitamento.

A confiança também está em alta do lado rubro-negro. Desde que o técnico assumiu o comando da equipe, houve sensível evolução em campo. Na última quarta-feira, o Flamengo precisava vencer o Maringá-PR por três gols de diferença para avançar ás oitavas de final da Copa do Brasil e massacrou o adversário com o placar de 8 a 2, no Maracanã. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Botafogo

Flamengo

3-5-2: Santos; David Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira; Wesley, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Botafogo

4-3-3: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Rafael (Marçal ou Hugo); Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo; Junior Santos, Víctor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Quando será Flamengo x Botafogo

Hoje, domingo, 30 de abril (30/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Botafogo

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



