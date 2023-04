Internacional x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Goiás se enfrentam hoje, domingo, 30 de abril (30/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os dois times chegam de vitórias importantes no Brasileirão e buscam um segundo triunfo para dar início a uma boa sequência. O Internacional venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, com gol nos acréscimos, e o Goiás venceu o Corinthians por 3 a 1, também de virada.

O time comandado por Mano Menezes conta com o fator casa a seu favor. A última derrota dos colorados no Beira-Rio foi em junho de 2022. Aliado ao apoio da torcida, o Inter chega embalado pela classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil na última quinta feira, em disputa de pênaltis contra o CSA

Do outro lado, o Goiás teve semana livre para se preparar para a partida. O técnico interino Emerson Ávila terá os principais jogadores à disposição. O atacante Diego Gonçalves, desfalque nas últimas partidas com uma fratura no rosto, voltou a treinar com uma proteção no local e está disponível. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Goiás

Internacional

4-2-3-1: Keiller; Igor Gomes (Bustos), Vitão (Moledo), Mercado e Thauan Lara; Campanharo e Johnny; Pedro Henrique, Mauricio e Wanderson (Jean Dias); Alemão. Técnico: Mano Menezes

Goiás

4-4-2: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila

Quando será Internacional x Goiás

Hoje, domingo, 30 de abril (30/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Goiás

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)



