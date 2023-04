Cuiabá x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 30 de abril (30/04), pela terceira rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Ambas as equipes chegam de resultados negativos na competição nacional. O Tricolor Gaúcho foi superado pelo Cruzeiro, por 1 a 0, na Arena Independência, em duelo de promovidos da Série B. Assim, como venceu o Santos, em casa, na estreia, soma três pontos, mas figura na parte inferior da tabela de classificação.

No meio de semana, o clube do Rio Grande do Sul se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Após sair vitorioso no jogo de ida por 2 a 0 contra o ABC, apenas necessitou de um empate no confronto da volta, por 1 a 1, para garantir o avanço à próxima fase. Além disso, embolsou um total de R$ 3,3 milhões.

Por sua vez, o Dourado empatou em 1 a 1 com o Bragantino, em casa, após sair na frente e tomar gol na reta final. Com isso, somou o primeiro tento no torneio, já que perdeu para o Palmeiras, fora de casa, na primeira rodada. No entanto, amarga as posições próximas à zona do rebaixamento e precisa pontuar para se tranquilizar. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Grêmio

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheusinho, Marllon, Allyson e Patric Calmon; Denilson, Raniele e Ceppelini; Emerson Negueba, Iury Castilho e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira

Grêmio

4-5-1: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Bitello, Cristaldo, Nathan e Vina; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Quando será Cuiabá x Grêmio

Hoje, domingo, 30 de abril (30/04), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Grêmio

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

