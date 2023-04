Pedrinho diz estar pronto para estrear e brigar por posição no Ceará

Atacante de 21 anos foi um dos destaques do Volta Redonda no Campeonato Carioca e já vinha treinando com o time do Ceará. Em 14 jogos no ano, marcou quatro gols e deu três assistências

O atacante Pedrinho foi apresentado oficialmente pelo Ceará na tarde desta sexta-feira, 21 de abril. Com apenas 21 anos, ele foi destaque no Volta Redonda durante o Campeonato Carioca de 2023 e chega como promessa para o setor ofensivo do Alvinegro de Porangabuçu. Em coletiva de imprensa, o jogador comentou sobre suas expectativas para atuar com a camisa do Vovô.

Dizendo-se agradecido ao Ceará pela contratação, ele elogiou a torcida alvinegra, a qual classificou como “gigantesca” e “de massa”. “Pude sentir isso lá no Castelão”, afirmou o atacante, que esteve presente no estádio durante a vitória por 2 a 1 diante do Sport, pela final da Copa do Nordeste na última quarta-feira, 19.

“Estou preparado e confiante para os desafios que aparecerem para mim. Vou dar o meu melhor. Em todo lugar tem cobrança, não só aqui. Todos os trabalhos, todas as profissões têm cobranças e acho que vou me dar bem”, projetou.

Pedrinho pertencia à Ponte Preta e foi comprado em março pelo Vovô, que adquiriu 50% de seus direitos econômicos. No contrato, há uma opção de compra de mais 20% ao longo de dois anos, período em que defenderá o Alvinegro. Os valores da negociação, porém, não foram informados.

Ele é formado nas categorias de base da Macaca, por onde se profissionalizou em 2020 e permaneceu até o fim do ano passado, quando foi contratado pelo Akritas Chlorakas, do Chipre. Sua passagem pelo Oriente Médio foi relâmpago, conseguindo disputar apenas uma partida até retornar ao Brasil para atuar pelo Volta Redonda, no início de 2023.

Foto: Marcelo Vidal / Ceará SC

Pedrinho jogará com a camisa 27 no Ceará

Nesta temporada, Pedrinho jogou 14 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências, sendo um dos destaques do Voltaço, que chegou às semifinais do Campeonato Carioca. O brilho com a camisa da equipe do Rio de Janeiro, inclusive, despertou o interesse do Ceará, que anunciou sua chegada há algumas semanas.

Desde então treinando no clube, ele se diz preparado, tanto fisicamente como mentalmente, para fazer sua estreia.“A rapaziada me recebeu bem. Foram bem acolhedores desde que cheguei. Estou bem feliz com isso. Todos conversam comigo, me dão conselhos”, compartilhou.

O Ceará entra em campo na noite deste sábado, 22 de abril, na Arena Castelão, para encarar o Guarani-SP, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 18h15min e terá transmissão da Rádio O POVO CBN.



