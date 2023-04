João Paulo, presidente do Ceará, avalia Gustavo Morínigo: "Fazendo um bom trabalho"

O dirigente do Vovô participou de entrevista coletiva e comentou sobre o trabalho do técnico paraguaio nestes primeiros meses de 2023

João Paulo Silva, presidente do Ceará, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 17, para apresentar os novos diretores do clube. Entretanto, na oportunidade, o mandatário aproveitou também para comentar sobre outros assuntos, sendo um deles sobre o técnico Gustavo Morínigo.

O presidente do Vovô avaliou o trabalho feito pelo treinador paraguaio como “bom”. Para justificar, João Paulo destacou a boa relação de Morínigo com atletas e diretoria, além das duas finais alcançadas pelo clube neste começo de temporada.

“Eu acho que o Morínigo está fazendo um bom trabalho, tanto é que estávamos em duas finais. Chegamos na final do Campeonato Cearense e infelizmente não foi o que a gente esperava, e estamos na final da Copa do Nordeste. Então acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele é um cara simples, ele tem uma comunicação boa com os atletas, com a direção.”

Na mesma resposta, o presidente alvinegro revelou que irá trazer outros atletas para incorporar o elenco do clube. Ele ainda lamentou a estreia com derrota na Série B, mas afirmou que o foco precisa ser no acesso e, quem sabe, em um possível título.

“Vejo que o nosso grupo está muito ciente dos objetivos. A gente vai trabalhar para dar mais condições para os atletas, no sentido de trazer outras peças. Infelizmente nós começamos mal a Série B. Não era o que a gente esperava. Mas a gente tem que ter em mente a obrigação de subir e, de repente, conquistar o título, porque a gente tem uma camisa muito forte, uma torcida muito grande.”

