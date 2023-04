Ceará terá sócio gratuito para crianças com entrada liberada nos jogos

O público infantil precisará estar vinculado ao plano do programa de sócio-torcedor "Netinhos do Vovô". "A princípio, precisa ir na loja fazer o sócio, tem que ter um dependente que seja sócio. Não vai precisar pagar", informou o presidente do Ceará

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, adiantou em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 17, o modelo de gratuidade para crianças até 12 anos no acesso aos jogos do clube como mandante. Para isso, o público infantil precisará estar vinculado ao plano do programa de sócio-torcedor "Netinhos do Vovô".

"Hoje à tarde, a gente vai estar lançando um Sócio Vozão, que já tem, o 'Netinhos do Vovô, mas vai mudar o formato. A gente vai dar de graça para crianças até 12 anos um sócio-torcedor, o 'Netinhos do Vovô'. A princípio, precisa ir na loja fazer o sócio, tem que ter um dependente que seja sócio. Não vai precisar pagar, já sai com o sócio-torcedor dele. E é o mesmo processo em dia de jogo, de fazer o check-in", afirmou João Paulo.

Mais informações sobre o novo formato do "Netinhos do Vovô" serão divulgados na tarde desta segunda-feira, 17.

Episódio com o Fortaleza

No último sábado, 15, houve tumulto no acesso de crianças até 12 anos ao jogo do Fortaleza contra o Internacional, que marcou a estreia das equipes na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, crianças de 2 anos ou mais, que estavam sem ingresso, foram barradas no portão acesso ao estádio, antes da partida contra o Inter.

Nas redes sociais, após o jogo, vídeos de crianças chorando e pais revoltados com a medida se espalharam. Na tarde do domingo, 16, o Fortaleza Esporte Clube se pronunciou por meio de nota, na qual pediu desculpas ao torcedor e prometeu rever o protocolo de entrada de crianças no estádio.

O presidente Marcelo Paz compartilhou em suas redes sociais a nota oficial divulgada pelo clube e reforçou o pedido de desculpas."Nosso sincero pedido de desculpas, a todos! Erramos e vamos corrigir! Tenham um bom domingo e seguiremos fazendo o nosso melhor, dentro das nossas imperfeições, pra que nossa torcida sempre tenha orgulho do time que torce, sobretudo as crianças", disse o mandatário tricolor.

