Nova diretoria executiva do Ceará será anunciada nesta segunda-feira

Em meio a uma semana decisiva, na qual o Vovô inicia a disputa das finais da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, 19, diante do Sport, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, realizará o anúncio da nova diretoria executiva na manhã desta segunda-feira, 17.

O comunicado será realizado por meio de coletiva, no Centro de Treinamento do clube, em Porangabuçu. Desde que foi eleito, em 29 de março deste ano, João Paulo prega em seus discursos a busca por um clube com trabalhos mais transparentes.

No início deste mês, o mandatário alvinegro já realizou a primeira mudança da sua gestão, quando trocou o comando do departamento jurídico do clube. Anacleto Figueiredo Neto deu lugar a Fred Bandeira, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE).

Outra mudança esperada que deve ser anunciada nesta segunda-feira, 17, é a saída de Lavor Neto da direção do Marketing e Comunicação do clube, o setor deverá ser dividido em dois novos departamentos. Mais detalhes serão dados pelo presidente alvinegro durante a coleitva.

