Morínigo diz que final do Nordestão atrapalhou concentração do Ceará contra Ituano

O treinador Gustavo Morínigo não escondeu a insatisfação pela atuação do Ceará no primeiro tempo contra o Ituano, mas ressaltou que a postura da equipe nos 45 minutos finais o agradaram. O comandante disse, ainda, que a final da Copa do Nordeste afetou um pouco a concentração da equipe na estreia da Série B.

“Sim, fiquei incomodado, principalmente pelo primeiro tempo, quando não conseguimos jogar. O segundo tempo foi bom, jogamos no campo deles. Vai ser assim na Série B, é por uma bola, se defender. Haviam muitas pessoas defendendo o gol deles (do Ituano). Valorizo mais o segundo tempo, o primeiro, para mim, é para esquecer. Lamentavelmente sofremos um acidente que ocorre no futebol (gol contra) e afetou um pouco o mental”, analisou em entrevista coletiva após o jogo.

Apesar da derrota, Morínigo destacou que não há tempo para lamentar, sobretudo pela proximidade da final do Nordestão, cujo primeiro duelo acontece na quarta-feira, 19, na Arena Castelão, contra o Sport.

“Não temos tempo de sofrer nada. Temos uma final frente a nossa torcida, na nossa casa, contra um time qualificado também. Temos que nos recuperar rapidamente. Acho que a final afetou um pouco a concentração para esse jogo, mas já passou. Não podemos iniciar bem (a Série B) como pretendemos. Temos que rever muitas coisas e caprichar”, concluiu.



