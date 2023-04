Ceará é goleado pelo Cruzeiro e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

O Ceará segue sem vencer na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na manhã deste domingo, 16, as Meninas do Vozão receberam o Cruzeiro na Cidade Vozão, em Itaitinga-CE, e foram goleadas por 7 a 0. O confronto foi válido pela sétima rodada da competição nacional.

Os gols da equipe mineira foram marcados por Isa Fernandes, Marília (2x), Byanca Brasil, Mari Pires e Carol Baiana. O Ceará teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol no Brasileiro Feminino em cobrança de pênalti, mas a goleira Kemelli defendeu o chute da atacante Sorriso.

Com o resultado deste domingo, 16, as Meninas do Vozão seguem na última colocação da Série A1 do Brasileiro Feminino. Em sete rodadas disputadas, o Ceará ainda não somou pontos, sofreu 53 gols e sequer balançou as redes. O próximo compromisso será contra a Ferroviária-SP, no próximo domingo, 23, às 16 horas, fora de casa.

