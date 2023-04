Ceará divulga parcial com 35 mil torcedores garantidos em final da Copa do Nordeste

O Vovô recebe o Sport-PE, na próxima quarta-feira, 19, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste

O Ceará está próximo de disputar o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2023. Na próxima quarta-feira, 19, o Alvinegro recebe o Sport-PE na Arena Castelão, às 21h30min. Segundo parcial divulgada pelo clube cearense na noite deste sábado, 15, 35 mil torcedores estão garantidos na partida decisiva de forma antecipada.

O torcedor que ainda quiser garantir vaga no jogo de ida da final do Nordestão pode comprar o ingresso no site “vozaotickets.com” ou nas Lojas Vozão dos shoppings de Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi e Eusébio.

Sobre o assunto Ceará é goleado pelo Cruzeiro e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Morínigo diz que final do Nordestão atrapalhou concentração do Ceará contra Ituano

Ceará recebe Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino A1

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, as entradas estão sendo comercializadas na loja da sede (em Porangabuçu) e na Fábrica de Craques, neste domingo, 16. Os sócios-torcedores podem realizar o Check-In no site “sociovozao.com”.

Confira os valores dos ingressos

Norte (Superior e Inferior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Sul (Inferior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Central (Superior): R$ 40 (inteira)/R$ 20 (meia)



Central (Inferior): R$ 70 (inteira)/R$ 35 (meia)



Especial: R$ 100 (inteira)/R$ 50 (meia)



Premium: R$ 240 (inteira)/R$ 120 (meia)



Tags