Ceará pede mudança de dois jogos da Série B para o PV

Vovô quer mandar as partidas contra Guarani-SP e Vitória-BA no Presidente Vargas e solicitou que possa ter mulheres e crianças na arquibancada

O Ceará solicitou mudança de seus dois primeiros jogos como mandante na Série B do Brasileiro para o Estádio Presidente Vargas. A CBF ainda não respondeu, mas deve atender ao pedido do clube e publicar a tabela modificada nos próximos dias.

Desta forma, os jogos contra o Guarani-SP, válido pela 2ª rodada, e contra o Vitória-BA, na 4ª rodada, devem ser deslocados do Castelão para o estádio da Gentilândia. As datas (22 de abril e 10 de maio, respectivamente) e horários (18h15min e 19 horas, respectivamente) não devem ser alterados.

Com punição da justiça desportiva a cumprir, o Ceará não poderá ter torcedores no arquibancada nesses dois jogos, mas o departamento jurídico do clube solicitou ao presidente do STJD, Otávio Noronha, que os três primeiros jogos do Vovô possam ser realizados com mulheres e crianças de até 12 anos na arquibancada, porém sem a cobrança de ingressos. A resposta deve ser dada até sexta-feira, 14.



