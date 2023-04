Ceará empresta atacante Zé Roberto ao Coritiba

O atacante Zé Roberto, que pertence ao Ceará, está de casa nova. Segundo apurado pelo Esportes O POVO, o Alvinegro de Porangabuçu cedeu o atacante de 29 anos por empréstimo para o Coritiba-PR. O contrato do atleta com o novo clube será até o dia 31 de dezembro deste ano.

Zé Roberto tem vínculo com o Ceará até o final de 2024 e estava atuando pelo Mirassol-SP, também por empréstimo, neste começo de temporada. Na disputa do Campeonato Paulista, ele marcou quatro gols em 14 partidas realizadas. Com este desempenho, ele atraiu o interesse do Coxa, que fechou acordo até o final deste ano.

No clube paranaense, o atleta irá disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

Após boa temporada pelo Atlético-GO na temporada de 2021, Zé Roberto foi comprado pelo Ceará para 2022. No Vovô, o atacante não conseguiu mostrar o mesmo desempenho e marcou apenas seis gols em 40 partidas, além de ter distribuído três assistências.

