Quarteto ofensivo do Ceará só passou em branco em 4 jogos e marcou 56% dos gols em 2023

Ponto alto em 2023, o setor ofensivo do Ceará tem sido um dos principais trunfos do técnico Morínigo. O quarteto formado por Erick, Guilherme Castilho, Janderson e Vitor Gabriel tem apresentado desempenho positivo na área adversária, com alto número de gols, além de atuações decisivas na temporada.

Os quatro atletas têm sido peças fundamentais no ataque alvinegro, que soma 44 gols neste ano. Deste total, o quarteto foi responsável por balançar as redes em 25 oportunidades, o que totaliza 56,8% de todos os tentos da equipe na temporada.

Meio-campista definidor, Guilherme Castilho tem se destacado pelo alto número de gols. Até aqui, ele já balançou as redes oito vezes e é o artilheiro isolado da equipe. Nos tentos feitos, o camisa 99 mostrou variedade de características ao misturar bola parada, com chutes de curta e média distância.

Principal nome do ataque, Erick possui os números mais expressivos dentre os quatro. Até o momento, são sete gols marcados e nove assistências cedidas. O camisa 11 tem sido peça essencial tanto em empurrar a bola para as redes, quanto em servir seus companheiros em lances de criação pela ponta direita.

Após superar desconfiança inicial, Vitor Gabriel conseguiu mostrar qualidade na pequena área e soma seis gols, além de três assistências. Destaque ofensivo desde o início da temporada, Janderson assumiu a responsabilidade, ao lado de Erick, de criar os espaços e articular jogadas de ataque em velocidade pelos lados do campo.

Em 20 jogos disputados na temporada, os quatro jogadores só passaram em branco em quatro deles. Tamanha é a importância do quarteto que nestas quatro partidas, o Ceará não conseguiu deixar o campo com o resultado positivo. Foram três derrotas e um empate.

O último revés aconteceu diante do maior rival, o Fortaleza, no Clássico-Rei válido pela primeira partida da final do Campeonato Cearense, no último sábado, 1º. Na ocasião, os quatro jogadores não apresentaram seu melhor futebol, em razão também dos méritos do adversário que conseguiu anular as principais jogadas de lado e meio de campo.

Antes disso, o quarteto não balançou as redes na estreia da Copa do Nordeste diante do Ferroviário, quando o Vovô foi derrotado pelo placar de 3 a 0, no dia 22 de janeiro. Na época, Morínigo ainda buscava entrosamento do elenco e esquema de jogo. Mesma situação do empate em 1 a 1 também contra o Tubarão da Barra, pela 4ª rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. O zagueiro David Ricardo marcou o gol alvinegro.

O outro resultado negativo foi diante do Vitória, quando o Alvinegro perdeu por 2 a 0. Na ocasião, o quarteto não esteve em campo. Com folga na liderança do Grupo B do Nordestão, a comissão técnica decidiu preservar os titulares, que nem viajaram com a delegação para Salvador, local da partida.

Para o duelo decisivo pelo título estadual, o comandante alvinegro precisa encontrar soluções para que o quarteto recupere o bom rendimento demonstrado anteriormente. Sem compromissos no meio de semana, o treinador terá tempo para preparar a melhor estratégia e contar com o poder decisivo máximo do quarteto.

Veja números do quarteto ofensivo do Ceará em 2023:



Castilho



8 gols



17 jogos



1050 minutos jogados



Erick



7 gols



9 assistências



18 jogos



1201 minutos jogados



Janderson



4 gols



3 assistências



19 jogos



1381 minutos jogados



Vitor Gabriel



6 gols



3 assistências



17 jogos



1149 minutos jogados



