Ceará segue venda de ingressos para Clássico-Rei decisivo da final do Cearense

Vovô enfrenta o Fortaleza no sábado, 8, pelo jogo de volta da decisão do Estadual

Após derrota por 2 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o Ceará agora foca em mais um duelo contra o maior rival, Fortaleza. No próximo sábado, 8, as equipes se enfrentam às 16 horas, na Arena Castelão, para decidir o campeão estadual de 2023.

Com isso, o clube alvinegro já iniciou a venda de ingressos para o confronto. A comercialização das entradas ocorre tanto de forma virtual, no site vozaotickets.com, quanto nas lojas oficiais do clube.

São seis opções de ingressos para a torcida alvinegra: R$ 50,00 (Inferior Norte), R$ 50,00 (Superior Central), R$ 50,00 (Superior Norte) e R$ 80,00 (Inferior Central), R$ 90,00 (Especial) e R$ 200,00 (Premium). Os custos são referentes à valor cheio, mas há meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.



O clube divulgou parcial de público entre check-in de sócios torcedores e ingressos vendidos. De acordo com o escrete-preto-e-branco já são 15 mil alvinegros confirmados para o Clássico-Rei.

Veja valores dos ingressos:

Superior Norte: R$ 50 / R$ 25



Inferior Norte: R$ 50 / R$ 25



Superior Central: R$ 50 / R$ 25



Inferior Central: R$ 80 / R$ 40



Premium: R$ 200 / R$ 100



Especial: R$ 90 / R$ 45



Veja pontos de venda:

Venda on-line: vozaotickets.com



Lojas físicas: Shoppings (Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi) e Loja da Sede.

