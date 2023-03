Sem espaço no Ceará, Geovane será emprestado ao Paysandu

Com poucas oportunidades recebidas neste ano, o volante Geovane está de saída do Ceará. O Esportes O POVO apurou que o destino do atleta será o Paysandu, do Pará, com contrato de empréstimo até o final da temporada.

Antes de emprestar o jogador ao Papão, o Alvinegro de Porangabuçu irá ampliar o vínculo do atleta de 24 anos até o final de 2024. Anteriormente, o contrato do volante com o Ceará seria apenas até dezembro de 2023.

Na atual temporada, Geovane vem sendo pouco utilizado pelo técnico Gustavo Morínigo. O meio-campista entrou em campo oito vezes e foi titular em apenas três oportunidades, sendo todas elas em jogos em que o Vovô usou uma equipe considerada reserva ou mista. Ele não marcou nenhum gol ou assistência.

Com a saída de Geovane, o técnico Gustavo Morínigo terá cinco volantes à disposição para o restante da temporada. São eles: Arthur Rezende, Caíque, Guilherme Castilho, Richardson e Willian Maranhão.



Com informações de Lucas Mota

