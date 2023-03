Ceará lança uniforme Nação Alvinegra Feminina de 2023

A venda do produto já está disponível nas lojas oficiais do Alvinegro e também no site

O Ceará lançou nesta sexta-feira, 31, o novo uniforme Nação Alvinegra do time feminino para a temporada 2023. O item foi desenvolvido por torcedores e é exclusivo para a modalidade.

A venda do produto já está disponível nas lojas oficiais do Alvinegro e também no site. Os valores são a partir de R$ 219,00, que contam com modelos infantil, juvenil, masculino e feminino. Vale lembrar que 100% dos royalties arrecadados vão para o time feminino do Vovô.

A escolha foi realizada através de um concurso, que contou com mais de 120 inscrições. O modelo vencedor foi criado pela torcedora Iara Lyandra, que trouxe ao uniforme a cor roxa com detalhes pretos.

Confira imagens do novo uniforme do time feminino do Ceará



