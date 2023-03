Ceará disputará quatro dos próximos cinco jogos na Arena Castelão

Diante do seu torcedor, Alvinegro de Porangabuçu terá decisões do Cearense e Nordestão e compromissos pela Série B

Após a classificação para a final da Copa do Nordeste na última quarta-feira, 29, o Ceará terá quatro dos próximos cinco jogos disputados diante do seu torcedor, na Arena Castelão.



O primeiro compromisso será contra o Fortaleza, neste sábado, 1º, em jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Uma semana depois, o Vovô volta a enfrentar o rival na partida da volta, que decide quem vai ser o campeão estadual de 2023.



Após os clássicos, o time alvinegro fará sua estreia no Brasileirão Série B contra o Ituano, fora de casa, no dia 14 de abril. Quatro dias depois, recebe o Guarani pela segunda rodada da competição nacional. O jogo, no entanto, deve sofrer alteração por conta da final da Copa do Nordeste.



A partida de ida da decisão do Nordestão está marcada para o dia 19. Na ocasião, o Ceará recebe o Sport na Arena Castelão.



Confira os próximos cinco jogos do Vovô:

Fortaleza x Ceará

01/04 (sáb) - Campeonato Cearense

Ceará x Fortaleza

08/04 (sáb) - Campeonato Cearense

Ituano x Ceará

16/04 (sex) - Série B

Ceará x Guarani

18/04 (ter) - Série B

Ceará x Sport

19/04 (qua) - Copa do Nordeste



