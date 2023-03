Alvo da seleção, Ancelotti acena permanência no Real Madrid: "Ficaria para o resto da vida"

De acordo com o jornal espanhol Marca, Carlo Ancelotti não teria se comprometido com a seleção brasileira e discute com a diretoria do Real Madrid o planejamento para a próxima temporada

O desejo da CBF em contar com o técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira está cada vez mais pública, com declarações do presidente Ednaldo Rodrigues e dos próprios jogadores do Brasil. Entretanto, Ancelotti não deve deixar o Real Madrid.

"Quero continuar no Real Madrid. Estou feliz. Já ​​disse muitas vezes que continuaria toda a minha vida no Real Madrid", disse o treinador italiano em entrevista coletiva recente.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Carlo Ancelotti não teria se comprometido com a seleção brasileira e discute com a diretoria do Real Madrid o planejamento para a próxima temporada. O técnico de 63 anos tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024.

Além disso, Ancelotti não teria a mínima intenção de pressionar o Real Madrid para definir seu futuro, como possíveis pedidos de contratações. Porém, de acordo com a mídia espanhola, a diretoria merengue poderia pensar em trocar de comando caso o Real Madrid não conquiste títulos na temporada.

No Campeonato Espanhol, o Barcelona lidera com 12 pontos de vantagem e bateu o rival na última partida, encaminhando o título. Na Copa do Rei, o Real Madrid também foi derrotado no jogo de ida das semifinais e precisa de uma virada no confronto para avançar. Já na Liga dos Campeões, o clube merengue enfrentará o Chelsea, da Inglaterra, nas quartas de finais.

A Seleção Brasileira segue sendo treinada pelo interino Ramon Menezes, que convocou jogadores e comandou treinamentos para o amistoso contra Marrocos, disputado no último sábado. Em Tânger, no Marrocos, o Brasil foi derrotado por 2 a 1.

