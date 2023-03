Lateral Emerson Royal passará por cirurgia e ficará dois meses sem atuar

Jogador de 24 sofreu lesão no joelho na derrota da seleção brasileira para Marrocos, no último sábado, 25, e desfalcará o Tottenham

Durante a partida da seleção brasileira contra Marrocos no sábado, 25, que terminou em 2 a 1 para a seleção marroquina, Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham, saiu do jogo mancando após sofrer uma lesão no joelho e precisará passar por cirurgia.

O jogador de 24 anos precisará operar um dos meniscos no Brasil durante esta semana. O procedimento será realizado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção que já operou Neymar e Coutinho anteriormente.

Após a cirurgia, Royal ainda ficará por volta de dois meses em recuperação, o que o deixará de fora de grande parte da temporada.

A cirurgia será realizada em um momento onde o técnico Antonio Conte saiu do Tottenham após uma série de polêmicas. Cristian Stellini assumirá como técnico interino da equipe. Emerson havia ganhado a titularidade na equipe e vinha começando nas últimas partidas.

