AO VIVO: Esportes do POVO entrevista Gabriel Ponte, candidato à presidência do Ceará

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 23, do programa Esportes do POVO, recebe o candidato à presidência do Ceará, Gabriel Ponte. Duas chapas oficializaram participação na eleição para a nova diretoria executiva do clube.

A chapa “Reconstrução do Gigante” é encabeçada pelo engenheiro e empresário Gabriel Ponte (candidato à presidência) e pelo funcionário público federal Nilo Saraiva (vice). Já chapa “Vozão de Todos” é liderada pelo atual diretor financeiro do clube, João Paulo Silva (candidato à presidência), e pelo ex-mandatário Alexandre Frota (vice).



Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 23, a partir das 11 horas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags