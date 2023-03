Diretoria remunerada, transparência e títulos: propostas de Gabriel Ponte, candidato à presidência do Ceará

Candidato à presidência do Ceará, Gabriel Ponte foi entrevistado na edição desta quinta-feira, 23, do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Durante a conversa, ele detalhou as propostas de sua gestão caso seja eleito. O empresário lidera a chapa “Reconstrução do Gigante", que conta também com o funcionário público federal Nilo Saraiva (vice).

O candidato ao pleito alvinegro afirmou que uma das suas principais ações será profissionalizar a diretoria, bem como criar um portal da transparência do clube. Ele também ressaltou que não fará mudanças drásticas no departamento de futebol e que a reformulação acontecerá em outros setores das instituições. Gabriel ainda salientou que o maior objetivo do Alvinegro, caso seja eleito, será conquistar títulos.

Transparência

Gabriel frisou que um dos pontos principais em sua gestão será mostrar transparência das ações realizadas no clube, tanto para a torcida quanto para os patrocinadores. “A transparência para nós é algo crucial porque a falta de transparência abre margem para várias interpretações. A falta de transparência é algo que acaba com qualquer projeto. Então, faz parte da nossa proposta de gestão a transparência, a criação de um portal da transparência, por assim dizer, que a torcida possa entrar no site e acompanhe o que o clube está fazendo, o investimento”, frisou.

Voto do sócio-torcedor e diretoria remunerada

O candidato afirmou que é favorável ao voto do sócio-torcedor em eleições do clube. Gabriel também defendeu a necessidade de remuneração da diretoria. “Eu sou totalmente favorável ao voto do sócio-torcedor. O torcedor é um dos defensores da instituição. Quanto à diretoria, ela precisa ser remunerada. São pessoas que se dedicam, pessoas que trabalham. É preciso ter uma diretoria que ouça as críticas. Na minha opinião, quando a pessoa não é remunerada ela não se acha no dever de ouvir. Em uma instituição centenária, você precisa dar a cara para bater, você precisa parecer, se acontece um erro você ter uma satisfação para dar aos mais de 2 milhões de alvinegros. Mas isso parte de uma reformulação estatutária”, reforçou.

Mudanças nos departamentos do clube

Gabriel Pontes ressaltou que, caso eleito, não fará mudanças no departamento de futebol do Vovô, em razão do calendário de competições. Ele detalhou que a reformulação será em outros departamentos do clube. O candidato frisou que em sua gestão a prioridade será a conquista de títulos.

“A gente tem que entender que a gente está em um eleição no meio de muitas competições – Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e início de uma Série B. Então, não vão acontecer mudanças bruscas, a gente não pode fazer isso. O futebol para nós é intocável. A gente vai apoiar mais. Sobre os outros departamentos, administrativo, marketing, comercial, a gente precisa reformular. A gente precisa mudar outros setores. Mas essas mudanças vão ser conservadores, a longo prazo. O nosso maior objetivo é resgatar a instituição. O nosso maior objetivo é título. Então, a gente vai fazer de tudo para chegar nisso”, completou.

