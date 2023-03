Ceará deve receber valor milionário em venda de Artur do Bragantino para o Palmeiras

O Palmeiras está disposto a desembolsar uma alta quantia para comprar o jogador de 25 anos do RB Bragantino. O Vovô acompanha o caso, já que possui percentual dos direitos econômicos do atacante

A negociação entre o RB Bragantino e o Palmeiras pela transferência do meia-atacante Artur deve render uma quantia milionária para o Ceará. O Esportes O POVO apurou que o Alvinegro possui 4% dos direitos econômicos do jogador, que é cearense e foi formado nas categorias de base do clube.

Para contratar o jogador, o Palmeiras deve desembolsar uma quantia alta. A pedida atual do RB Bragantino gira em torno de 10 milhões de euros, o que representa, na cotação desta terça-feira, 28, R$ 56 milhões. Considerando este cenário de venda, o Vovô receberia R$ 2.2 milhões.

A imprensa paulista, inclusive, já cravou o acerto do atacante com o Verdão. O clube paulista, entretanto, ainda não oficializou a contratação, assim como não divulgou os valores do pagamento para a aquisição de Artur.

No plano orçamentário do Ceará para 2023, está previsto uma receita de R$ 16 milhões com a venda de atletas. Neste caso envolvendo o Artur, o valor recebido pelo Vovô deve entrar neste montante.

Trajetória de Artur no futebol:

Nascido em Fortaleza, Artur ganhou destaque pelas boas atuações nas categorias de base do Ceará, desempenho que despertou o interesse do Palmeiras. Em 2015, ainda como atleta sub-17, o atacante foi contratado pelo Verdão, onde seguiu sua formação no futebol.

Sem espaço no elenco profissional do Palmeiras, rodou por alguns clubes do Brasil por empréstimo, como Londrina e Bahia, clubes pelo qual voltou a ter desempenho de destaque. Em 2020, foi comprado pelo RB Bragantino por cerca de R$ 27 milhões, equipe que defendeu nas últimas três temporadas.