"Um dos maiores problemas da história do Ceará", dispara candidato sobre ex-presidente

Candidato à presidência do Ceará, Gabriel Ponte foi entrevistado nesta quinta-feira, 23, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Em um dos tópicos da entrevista, ele fala sobre a polêmica do terceiro mandato do ex-presidente Robinson de Castro e não poupou críticas ao fato, na qual julgou ter sido “um dos maiores problemas da história” do Alvinegro, além de revelar ter sido contra a ocupação do ex-dirigente ao cargo pela terceira vez consecutiva.

“O terceiro mandato do Robinson talvez tenha sido um dos maiores problemas da história do Ceará. Isso não será esquecido nunca. Ele expôs a nossa instituição centenária a processos judiciais, expôs a situações totalmente desnecessárias. Eu fui totalmente contrário ao terceiro mandato, isso feriu o estatuto do clube”, disparou.

Gabriel também disse que as pessoas que passaram pela gestão do ex-presidente “esqueceram” o que seria o respeito pelo Ceará e aproveitou o momento para defender o estatuto “precisamos segui-lo”.

“A gente prega muito a questão do respeito. A gente precisa respeitar as pessoas, respeitar as instituições, principalmente a instituição Ceará. Acho que as pessoas que estão lá, que passaram pela gestão passada do Robinson, elas esqueceram o que seria o respeito pela instituição. O Ceará tem que ser o centro do negócio, ele tem que ser o centro máximo. Se o estatuto diz que não pode, não pode. Se o estatuto dá um direcionamento precisamos segui-lo”, finalizou.

